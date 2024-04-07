238-я бригада уничтожила укрытие ВСУ в Красногоровке (ВИДЕО)

238-я артиллерийская бригада ВС РФ уничтожила укрытие украинских боевиков в Красногоровке. Оператор БпЛА зафиксировал попытку врага развернуть систему РЭБ в жилой застройке, по точке отработала 152-мм гаубица «Мста-Б».
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