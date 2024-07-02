ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госдума может на пленарном заседании 4 июля рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий депутатов ГД и сенаторов за несогласованный выезд за границу, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.
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