ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госдума может на пленарном заседании 4 июля рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий депутатов ГД и сенаторов за несогласованный выезд за границу, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.