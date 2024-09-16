Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Если даже десятая часть из всего этого правда ,значит СВО начали очень своевременно!"За 10 дней должн...
  • Акимова Татьяна
    Полностью согласна с Поплавской.Генеральских дете...
  • Акимова Татьяна
    Страна предателей и ворья, особенно в МО."Взяли не того": ...

NYT: Трампа расстроило, что он не закончил игру в гольф из-за стрельбы

NYT: Трампа расстроило, что он не закончил игру в гольф из-за стрельбы

Кандидат в президенты США шутит с друзьями, что не смог завершить игру.В разговорах с друзьями кандидат в президенты США Дональд Трамп шутит, будто его огорчило, что он не смог закончить игру в гольф из-за стрельбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх