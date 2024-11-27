В Свердловской области открыто месторождение изумрудов. Техногенное

Драгоценные камни будут добывать из отвалов знаменитого рудникаЗапасы изумрудов, александритов и других ценных минералов обнаружили учёные в отвалах Малышевсокго рудника, расположенного неподалёку от посёлка Малышево Свердловской области.
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