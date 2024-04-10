Среднеазиатская алия не сможет интегрироваться в светское российское общество

В Воробей А было бы не плохо, это я просто так праздно мечтаю, не более, если бы можно было махнуться не глядя нашим очень цивилизованно развитым уровнем разводов на их примитивный феодально недоразвитый таковой, да...! )

Одиссей Уверены? Развод по-муслимски - это не просто сказать "Талак-талак-талак"! Это позор для женщины и ее клана, который из-за этого моментально вступается за нее. К мужу, заявившему о разводе приходят уважаемые люди из клана жены и начинается содержательный разговор... И если муж не предоставит весомых аргументов - ему грозит суровое возмездие вот тут уж, действительно, на основе диких варварских феодальных обычаев... В-общем, бедолаге проще сбежать куда-нибудь... Например, в Россию! )))