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Среднеазиатская алия не сможет интегрироваться в светское российское общество

Среднеазиатская алия не сможет интегрироваться в светское российское общество

Прогнёмся? Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Некоторые наши читатели считают, что никогда среднеазиатская миграция не сможет интегрироваться в светское российское общество.

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Комментарии
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В
Воробей
А было бы не плохо, это я просто так праздно мечтаю, не более,  если бы можно было махнуться не глядя нашим очень цивилизованно развитым уровнем разводов на их примитивный феодально недоразвитый таковой, да...! )
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6 час.
Одиссей
Уверены? Развод по-муслимски - это не просто сказать &quot;Талак-талак-талак&quot;! Это позор для женщины и ее клана, который из-за этого моментально вступается за нее. К мужу, заявившему о разводе приходят уважаемые люди из клана жены и начинается содержательный разговор...  И если муж не предоставит весомых аргументов - ему грозит суровое возмездие вот тут уж, действительно, на основе диких варварских феодальных обычаев...  В-общем, бедолаге проще сбежать куда-нибудь... Например, в Россию! )))
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3 час.
В
Воробей
Я к тому, что в настоящее время некоторые шибко цивилизованные страны имеют более 70% разводов. А потому некоторые люди вполне резонно сомневаются в том, что сам институт семьи всё ещё имеет смысл. Меня привлекает вовсе не простота развода в примитивном социуме, а - стабильность семей там.
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2 мин.

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