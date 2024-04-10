Прогнёмся? Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Некоторые наши читатели считают, что никогда среднеазиатская миграция не сможет интегрироваться в светское российское общество.
Среднеазиатская алия не сможет интегрироваться в светское российское общество
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
А было бы не плохо, это я просто так праздно мечтаю, не более, если бы можно было махнуться не глядя нашим очень цивилизованно развитым уровнем разводов на их примитивный феодально недоразвитый таковой, да...! )
Ответить
6 час.
Одиссей
Уверены? Развод по-муслимски - это не просто сказать "Талак-талак-талак"! Это позор для женщины и ее клана, который из-за этого моментально вступается за нее. К мужу, заявившему о разводе приходят уважаемые люди из клана жены и начинается содержательный разговор... И если муж не предоставит весомых аргументов - ему грозит суровое возмездие вот тут уж, действительно, на основе диких варварских феодальных обычаев... В-общем, бедолаге проще сбежать куда-нибудь... Например, в Россию! )))
Ответить
3 час.
В
Воробей
Я к тому, что в настоящее время некоторые шибко цивилизованные страны имеют более 70% разводов. А потому некоторые люди вполне резонно сомневаются в том, что сам институт семьи всё ещё имеет смысл. Меня привлекает вовсе не простота развода в примитивном социуме, а - стабильность семей там.
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии