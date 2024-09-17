Вышла новая iOS 18. Что добавили в самом крупном в истории обновлении для устройств Apple?

16 сентября Apple выпустила обновление iOS 18, крупнейшее за последние 12 лет. Самая популярная опция из него, которую юзеры начали обсуждать задолго до релиза, — возможность кастомизировать домашний экран.
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