Театр абсурда
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Театр абсурда

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Бонды для украины

Бонды для украины

Там некоторые надмозги вчера начали писать, со ссылкой на «Файненшиал Таймс», что «ЕС собирается предоставить украине 20-40 миллиардов евро новых кредитов до конца года».

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