Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году / © Visual Capitalist На этой визуализации представлены прогнозы номинального валового внутреннего продукта (ВВП) стран на 2030 год, основанные на данных Международного валютного фонда из обзора World Economic Outlook.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии