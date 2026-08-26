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Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году

Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году / © Visual Capitalist На этой визуализации представлены прогнозы номинального валового внутреннего продукта (ВВП) стран на 2030 год, основанные на данных Международного валютного фонда из обзора World Economic Outlook.

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