Инфографика: как изменится баланс сил в мировой экономике к 2030 году / © Visual Capitalist На этой визуализации представлены прогнозы номинального валового внутреннего продукта (ВВП) стран на 2030 год, основанные на данных Международного валютного фонда из обзора World Economic Outlook.