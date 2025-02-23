Российские штурмовики рвутся вперед: сводка СВО от Юрия Подоляки за 23 февраля 2025 года

Фото © Александр Река/ ТАСС Российское сетевое издание «Интересная Россия» публикует обзор последних событий в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине на основе анализа военного обозревателя Юрия Подоляки.
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