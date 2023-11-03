Кардиолог Бирюкова назвала рыбу и масло самыми полезными продуктами для здоровья сердца

Ежедневное употребление жирной рыбы и масла снизит риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эти продукты считаются наиболее полезными для здоровья сердца, сообщила врач-кардиолог Анна Бирюкова в беседе с «Газетой.
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