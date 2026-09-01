Юрий Трутнев: мы вместе создали новый Дальний Восток

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) открылись выставка «Улица Дальнего Востока» и IV Международный форум «День сокола», передает корреспондент «Газеты.
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