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Юрий Трутнев: мы вместе создали новый Дальний Восток

Юрий Трутнев: мы вместе создали новый Дальний Восток

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) открылись выставка «Улица Дальнего Востока» и IV Международный форум «День сокола», передает корреспондент «Газеты.

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