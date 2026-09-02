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Газета.ру

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Дом учителя в Казани объединит четыре центра развития для педагогов города

Дом учителя в Казани объединит четыре центра развития для педагогов города

Дом учителя нового формата начал работу в Казани на набережной Казанки. Новая штаб-квартира педагогических сообществ города не имеет аналогов в России и станет пространством для обучения, обмена опытом и дискуссий, а также площадкой для отдыха и личного общения учителей, сообщили власти Казани.

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