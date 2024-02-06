В Республике Хакасия автоинспекторы не допустили распространения огня на жилой дом

В Республике Хакасия инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по г. Черногорску старший лейтенант полиции Никита Нужных и лейтенант полиции Виктор Надёжкин, находясь на маршруте патрулирования, рано утром увидели в дачном посёлке возгорание.
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