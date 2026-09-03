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С начала года 11 человек погибли при пожарах в Республике Алтай

С начала года 11 человек погибли при пожарах в Республике Алтай

По данным на 2 сентября, с начала 2026 года в Республике Алтай случилось более 250 техногенных пожаров.

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