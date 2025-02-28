В удивительной и утраченной нами по недоразумению Какраньшии все сверчки занимали свои ноты, муравьи трудились, стрекозы танцевали, а женщины олицетворяли смирение и добродетель… Но не все, далеко не все… Итак, Ольга фон Штейн, родившаяся как Ольга Сегалович, дочь ювелира из Стрельны, имела выдающееся для представительницы своего социального слоя образование (благородный пансион, свободное владение несколькими европейскими […] Сообщение Ольга на шее, или чистая любовь к деньгам появились сначала на Дзен дневник.