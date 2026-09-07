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Более 1,1 миллиона украинских мужчин призывного возраста находятся под защитой в ЕС

Более 1,1 миллиона украинских мужчин призывного возраста находятся под защитой в ЕС

Европейское статистическое агентство Евростат раскрыло данные о гражданах Украины, находящихся под временной защитой в странах Евросоюза.

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