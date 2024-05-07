Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 367 подписчиков

Замглавы МИД Рябков сообщил, что посол США Линн Трейси уехала из России

Замглавы МИД Рябков сообщил, что посол США Линн Трейси уехала из России

Линн Трейси покинула России на определенный срок, заявили в МИД России.Временная поверенная в делах США в России, посол Линн Трейси не будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Владимира Путина, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх