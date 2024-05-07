Замглавы МИД Рябков сообщил, что посол США Линн Трейси уехала из России

Линн Трейси покинула России на определенный срок, заявили в МИД России.Временная поверенная в делах США в России, посол Линн Трейси не будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Владимира Путина, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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