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Царьград

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МЧС напомнило о правилах топки печей, чтобы избежать пожаров

МЧС напомнило о правилах топки печей, чтобы избежать пожаров

Как топить дровяную печь, чтобы не случился пожар. Советы спасателей перед началом отопительного сезона.

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