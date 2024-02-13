Известия/Павел Волков Жительница Мариуполя Лидия Трофимова скончалась в городской больнице №7 после приема лекарств от артрита, испытываемых украинскими врачами в интересах западных фармацевтических компаний, сообщил ее сын Михаил.
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