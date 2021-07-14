Аргументы недели

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Путин заявил, что Россия выполнит обязательства по транзиту газа через Украину

Путин заявил, что Россия выполнит обязательства по транзиту газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что строительство трубопровода «Северный поток-2» необходимо обсуждать в «нормандском формате», поскольку проект угрожает безопасности страны.

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Андрей
Никакой компенсации, кроме пинка под зад Украина не получит!!!! Транзит только до 1.01.2025. и больше ничего!!!!

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