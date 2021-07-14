Путин заявил, что Россия выполнит обязательства по транзиту газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что строительство трубопровода «Северный поток-2» необходимо обсуждать в «нормандском формате», поскольку проект угрожает безопасности страны.
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что строительство трубопровода «Северный поток-2» необходимо обсуждать в «нормандском формате», поскольку проект угрожает безопасности страны.
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