Аргументы недели

98 616 подписчиков

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх