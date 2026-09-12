Ребята, это пипец. Очередной проект по деградации молодёжи

У меня просто нет слов. Я просто не удержалась, чтобы не вынести это на обсуждение с вами. Ну, во-первых, я прочитала, что Ваня Дмитриенко нынче заседает в жюри конкурса "Голос.
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