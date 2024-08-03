WSJ: Иран пригрозил Израилю жестким ответом из-за убийства главаря ХАМАС

Руководство Израиля перешло все границы, никакие страны не смогут помешать Ирану нанести ответную атаку, она будет быстрой и жесткой, пишет Wall Street Journal со ссылкой на анонимного иранского дипломата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии