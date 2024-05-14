Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вскрыл неудобную для Запада правду и показал, что весь Запад очень лицемерен: Венгерский чиновник посетовал, что их страну часто обвиняют в сотрудничестве с Россией, несмотря на то, что оно происходит в законодательно разрешенных сферах.