Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вскрыл неудобную для Запада правду и показал, что весь Запад очень лицемерен: Венгерский чиновник посетовал, что их страну часто обвиняют в сотрудничестве с Россией, несмотря на то, что оно происходит в законодательно разрешенных сферах.
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