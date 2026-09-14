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Регионы России

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«Газпром» временно приостанавливает поставки газа в Армению на ремонты

«Газпром» временно приостанавливает поставки газа в Армению на ремонты

«Газпром» объявил о временном приостановлении поставок российского природного газа в Армению с 15 по 25 сентября в связи с проведением планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории России.

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