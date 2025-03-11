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Царьград

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Мама SHAMAN узнала о романе сына с Екатериной Мизулиной из фанатских чатов

Мама SHAMAN узнала о романе сына с Екатериной Мизулиной из фанатских чатов

Теперь уже официально! Певец и глава "Лиги безопасного интернета" – пара.Артист больше не скрывает, что встречается с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

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