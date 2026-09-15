Тренер "Динамо" Шварц заявил, что в клубе придумали план на месячную паузу в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что совместно с помощниками разработал план подготовки во время трехнедельной паузы в сезоне, которая начнется 18 сентября.
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