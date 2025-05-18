Intel ARCade демонстрирует NUC Extreme с графическим процессором Arc A770

В то время как Intel готовится представить новые продукты Battlemage на выставке Computex через несколько дней, пользователь X Haze поделился изображением машины Intel ARCade, оснащенной графическим процессором последнего поколения серии Alchemist A7.
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