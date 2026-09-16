Ford F-150 обрел новый двигатель и модное исполнение[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Пикап F-150 уже долгие годы является самой популярной моделью компании Ford, приносящей ей львиную долю прибыли.
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