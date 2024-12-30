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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарипов об «Ак Барсе»: «Пока все идет неплохо. Есть игры, которые команда переламывает, побеждает. Если с такими преградами справляются, за результат в сезоне можно не переживать»

Команда тренера Анвара Гатиятулина идет на третьем месте в таблице Востока. «Сезон только пересек свой экватор, и рано давать оценку команде, но по текущей ситуации пока все идет неплохо.

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