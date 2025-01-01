Алкоголь vs Руль: Сколько нужно ждать, чтобы сесть за руль без риска? Ирэн ОрлонскаяСкорость выведения алкоголя из организма зависит от множества факторов, включая пол, вес, количество выпитого, физиологию и метаболизм.
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