Алкоголь vs Руль: Сколько нужно ждать, чтобы сесть за руль без риска? Ирэн ОрлонскаяСкорость выведения алкоголя из организма зависит от множества факторов, включая пол, вес, количество выпитого, физиологию и метаболизм.