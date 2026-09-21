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Трехдневный марафон: как жители Алтая выбирали депутатов Госдумы и АКЗС. Фоторепортаж

Трехдневный марафон: как жители Алтая выбирали депутатов Госдумы и АКЗС. Фоторепортаж

В конце минувшей недели на протяжении трех дней жители Алтайского края принимали участие в главной электоральной кампании года – с 18 по 20 сентября страна выбирала депутатов Государственной Думы.

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