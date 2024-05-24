Лопес впервые прокомментировали слухи о разводе с Аффлеком

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о возможном разводе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. По утверждениям источников, актер не смог справиться с давлением со стороны своей звездной супруги и переехал в другое жилище, сообщает PeopleTalk.
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