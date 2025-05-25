«Лео три месяца»: Агаларов поделился новостью о прибавлении в семье

Исполнитель показал трогательные кадры из семейного архива. Эмин Агаларов Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look PressЭмин Агаларов трогательно поздравил свою приемную дочку Амину с первой победой на международных соревнованиях.
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