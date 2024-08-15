Полька обыграла Варвару Грачеву – 6:0, 6:7(8), 6:2. Во втором сете у Швентек было четыре матчбола при счете 5:2 на подаче француженки и еще один – на тай-брейке.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Полька обыграла Варвару Грачеву – 6:0, 6:7(8), 6:2. Во втором сете у Швентек было четыре матчбола при счете 5:2 на подаче француженки и еще один – на тай-брейке.
Свежие комментарии