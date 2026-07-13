Ещё вчера украинские пропагандисты производили "кипяток от счастья, что Белый Господин подержал в руках их „легендарный P1SUN‟", то есть, якобы украинский дрон-перехватчик мультироторного типа, якобы разработанный украинской компанией SkyFall.
Перед смертью сенатор Грэм жал руку Зеленскому, а потом трогал украинский «Писюн»
Комментарии
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Михаил Фадеев
Зеля: "Трогайте, шеф!" Шеф потрогал и окочурился.
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4 н.
Павел Б
Скорее всего Грэм вместе с зеленой гнидой обнюхался запрещённых веществ...вот и результат !
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4 н.
аа
алиса алиска
да, это линдсли, конечно, сильно раздухарился. Вон Стармер обнимался, обнимался и ушел лишь в отставку, всплакнув. Обнимать Зе можно кармически безнаказанно только длинноносым, типа Макрона, ну максимум от, так называемой жены, подзатыльник получишь, мда. Ладно бы линдсли руку пожал, а тут еще и писюн... и все - капец.
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3 н.
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