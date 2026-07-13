Перед смертью сенатор Грэм жал руку Зеленскому, а потом трогал украинский «Писюн»

аа

алиса алиска

да, это линдсли, конечно, сильно раздухарился. Вон Стармер обнимался, обнимался и ушел лишь в отставку, всплакнув. Обнимать Зе можно кармически безнаказанно только длинноносым, типа Макрона, ну максимум от, так называемой жены, подзатыльник получишь, мда. Ладно бы линдсли руку пожал, а тут еще и писюн... и все - капец.