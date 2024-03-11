Подать декларации о доходах в Беларуси необходимо до конца марта

В конце марта в Беларуси завершается срок подачи деклараций о доходах. Их можно предоставлять в электронном или в бумажном виде (в последнем случае возможен вариант подачи через доверенное лицо или по почте).
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