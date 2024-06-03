Марат Хуснуллин раскрыл, как Россия укрепит позиции в Азии

Россия укрепит свои позиции в Азии и выйдет к портам Индийского океана. На Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum 2024» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил корреспонденту aif.
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