Вам не кажется, что нас с этими "длинными" выходными немножечко обвели вокруг пальца:))) 🤥 И вот не надо, что эта суббота ушла в зачет новогодних каникул – там и так все норм было🥳🥳🥳.
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Вам не кажется, что нас с этими "длинными" выходными немножечко обвели вокруг пальца:))) 🤥 И вот не надо, что эта суббота ушла в зачет новогодних каникул – там и так все норм было🥳🥳🥳.