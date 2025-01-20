Дело о захвате земли бывшим депутатом дошло до суда

Ответчиком по делу выступает бизнесмен Вячеслав Смородин 17 января в Петрозаводском городском суде состоялось первое предварительное заседание, которое касается истории с самозахватом мыса Сальнов в Петрозаводске.
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