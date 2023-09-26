Вопросы экспорта за рубли вышли на новый уровень

Что он имел в виду? О том, что России можно было бы изучить китайский опыт обращения валюты с разделением на внутренний и внешний рынки, заявил глава МЭР Максим Решетников, выступая 25 сентября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
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