В Архангельской области отменили требования по стажу для получения северных надбавок

Теперь молодые специалисты Поморья смогут получать выплату без необходимого ранее стажа.Изменение в законодательстве, которое инициировал губернатор региона Александр Цыбульский, были приняты во втором чтении на сессии Архангельского областного Собрания депутатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии