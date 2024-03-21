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В Архангельской области отменили требования по стажу для получения северных надбавок

В Архангельской области отменили требования по стажу для получения северных надбавок

Теперь молодые специалисты Поморья смогут получать выплату без необходимого ранее стажа.Изменение в законодательстве, которое инициировал губернатор региона Александр Цыбульский, были приняты во втором чтении на сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

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