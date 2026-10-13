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«Я учусь не в государственной школе»: дочь Киркорова ответила на критику маникюра

«Я учусь не в государственной школе»: дочь Киркорова ответила на критику маникюра

Длинные ногти 14-летней Аллы-Виктории Киркоровой снова стали поводом для разговоров в Сети. Маникюр дочери Филиппа Киркорова назвали вульгарным и усомнились, что подростку уместно носить такой — слишком уж взрослый вариант.

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