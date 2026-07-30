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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тейсом Хилл покидает «Сейнтс» после девяти сезонов в составе команды

Универсальный игрок Тейсом Хилл объявил, что не вернется в «Нью-Орлеан Сейнтс» на десятый сезон. При этом 35-летний футболист не сообщил о завершении карьеры, оставив открытой возможность продолжить выступления в другом клубе.

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