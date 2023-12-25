Нефть немного потеряла в цене перед рождественскими выходными Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились 22 декабря перед долгим рождественским выходным в предвидении возможного увеличения добычи Анголой после выхода из ОПЕК.
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