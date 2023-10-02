Украина получила двухпартийный консенсус в США: денег не будет

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом федеральный бюджет страны на ближайшие полтора месяца, что позволит не останавливать работу органов государственной власти как минимум до 17 ноября текущего года.
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