Трёхнедельная "Одесская операция" значительно расширила свою географию и дала потрясающий результат. Согласно подсчётам экспертом, если мы сделаем шаг назад – через несколько месяцев Киев подпишет капитуляцию.
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