Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

Три приказа Путина, сломавшие Зеленского и НАТО. Самый разрушительный удар – По Одессе летели страшнейшие ракеты. И это сработало

Три приказа Путина, сломавшие Зеленского и НАТО. Самый разрушительный удар – По Одессе летели страшнейшие ракеты. И это сработало

Трёхнедельная "Одесская операция" значительно расширила свою географию и дала потрясающий результат. Согласно подсчётам экспертом, если мы сделаем шаг назад – через несколько месяцев Киев подпишет капитуляцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии