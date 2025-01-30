ФСБ задержала агента СБУ в Донецке

Сотрудники управления ФСБ по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью спецслужб Украины обнаружили и задержали жителя Донецка, которого подозревают в шпионаже в пользу киевского режима.
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