Стало известно, кому в 2024 году положена прибавка за советский стаж Ирэн ОрлонскаяКак сообщает информационное агентство 1rr, один эксперт отметил, что некоторым пенсионерам в Российской Федерации может быть предоставлено возможное увеличение размера ежемесячных пенсионных выплат.