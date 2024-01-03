Стало известно, кому в 2024 году положена прибавка за советский стаж Ирэн ОрлонскаяКак сообщает информационное агентство 1rr, один эксперт отметил, что некоторым пенсионерам в Российской Федерации может быть предоставлено возможное увеличение размера ежемесячных пенсионных выплат.
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