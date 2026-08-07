НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Месячный оборот нелегального криптообменника в Москве-Сити составлял более 2 млрд рублей

Месячный оборот нелегального криптообменника в Москве-Сити составлял более 2 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ежемесячный оборот одного из нелегальных криптообменников в столичном деловом центре "Москва-Сити" составлял от $30 до 60 млн (от 2,4 до 4,8 млрд рублей по текущему курсу ЦБ), следует из показаний одного из задержанных сотрудников криптообменника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии