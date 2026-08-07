Месячный оборот нелегального криптообменника в Москве-Сити составлял более 2 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ежемесячный оборот одного из нелегальных криптообменников в столичном деловом центре "Москва-Сити" составлял от $30 до 60 млн (от 2,4 до 4,8 млрд рублей по текущему курсу ЦБ), следует из показаний одного из задержанных сотрудников криптообменника.